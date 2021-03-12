Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

12.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:11
Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Otokar398,90386,303,26
Netaş Telekomünikasyon33,9033,042,60
Aygaz17,0316,602,59
Selçuk Ecza Deposu12,3412,032,58
Konya Çimento1.221,501.192,202,46
Ege Endüstri1.564,001.526,702,44
Kerevitaş Gıda6,456,312,22
Gözde Girişim8,278,102,10
Türk Traktör221,30217,501,75
Şok Marketler Ticaret12,8312,611,74
Kartonsan75,0073,801,63
Bizim Mağazaları15,3815,151,52
Borusan Mannesmann33,5833,101,45
Vestel30,8830,441,45
Sasa Polyester45,5044,901,34
Logo Yazılım142,90141,101,28
Alcatel Lucent Teletaş36,7836,321,27
Çimsa22,1821,941,09
Halkbank5,415,360,93
Turkcell16,7016,550,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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