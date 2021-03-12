Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
12.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:11
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Otokar
|398,90
|386,30
|3,26
|Netaş Telekomünikasyon
|33,90
|33,04
|2,60
|Aygaz
|17,03
|16,60
|2,59
|Selçuk Ecza Deposu
|12,34
|12,03
|2,58
|Konya Çimento
|1.221,50
|1.192,20
|2,46
|Ege Endüstri
|1.564,00
|1.526,70
|2,44
|Kerevitaş Gıda
|6,45
|6,31
|2,22
|Gözde Girişim
|8,27
|8,10
|2,10
|Türk Traktör
|221,30
|217,50
|1,75
|Şok Marketler Ticaret
|12,83
|12,61
|1,74
|Kartonsan
|75,00
|73,80
|1,63
|Bizim Mağazaları
|15,38
|15,15
|1,52
|Borusan Mannesmann
|33,58
|33,10
|1,45
|Vestel
|30,88
|30,44
|1,45
|Sasa Polyester
|45,50
|44,90
|1,34
|Logo Yazılım
|142,90
|141,10
|1,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,78
|36,32
|1,27
|Çimsa
|22,18
|21,94
|1,09
|Halkbank
|5,41
|5,36
|0,93
|Turkcell
|16,70
|16,55
|0,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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