Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

10.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:42
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk Ecza...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu12,3511,457,86
Sasa Polyester45,4242,247,53
Aksa18,1516,996,83
İndeks Bilgisayar33,1631,206,28
Torunlar GMYO3,853,645,77
Bizim Mağazaları15,4514,645,53
Vestel31,3829,765,44
Gübre Fabrikaları84,8581,054,69
Alarko Holding12,5612,153,37
Deva Holding30,7629,803,22
Çemtaş16,5316,072,86
Ereğli Demir Çelik16,8516,402,74
Coca Cola İçecek73,8572,002,57
Konya Çimento1.196,001.166,702,51
İskenderun Demir Çelik12,7712,462,49
Enerjisa Enerji12,0011,712,48
Aksigorta9,879,652,28
Kardemir (D)7,547,382,17
Verusa Holding60,3059,151,94
Kordsa Teknik Tekstil25,5025,061,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Meghan Markle Yılmaz Erdoğan
Spor Mustafa Er Mesut Özil Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 13:42:29. #1.15#
title