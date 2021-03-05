Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
05.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:43
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Özak GMYO
|5,95
|6,19
|-3,88
|Aksa
|16,61
|17,05
|-2,58
|Good-Year
|8,95
|9,15
|-2,19
|Pegasus
|87,60
|89,55
|-2,18
|Karsan Otomotiv
|4,50
|4,60
|-2,17
|Kartonsan
|75,05
|76,70
|-2,15
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,56
|21,00
|-2,10
|Gözde Girişim
|7,58
|7,73
|-1,94
|Hektaş
|28,80
|29,36
|-1,91
|Aksa Enerji
|11,04
|11,23
|-1,69
|Sasa Polyester
|39,16
|39,80
|-1,61
|Türkiye Sigorta
|6,93
|7,04
|-1,56
|Doğuş Otomotiv
|32,96
|33,48
|-1,55
|TAV Havalimanları
|25,84
|26,24
|-1,52
|Garanti Bankası
|9,26
|9,40
|-1,49
|Ereğli Demir Çelik
|15,53
|15,76
|-1,46
|Şekerbank
|1,39
|1,41
|-1,42
|Arçelik
|35,16
|35,66
|-1,40
|Konya Çimento
|1.210,00
|1.226,60
|-1,35
|Anadolu Efes
|25,30
|25,64
|-1,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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