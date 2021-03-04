Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
04.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:39
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İndeks...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|30,48
|27,72
|9,96
|Özak GMYO
|6,13
|5,63
|8,88
|Bagfaş
|27,54
|25,72
|7,08
|Kartonsan
|77,50
|74,10
|4,59
|Enka İnşaat
|7,86
|7,54
|4,24
|Pegasus
|94,20
|90,50
|4,09
|Gözde Girişim
|8,25
|7,93
|4,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|40,48
|38,96
|3,90
|Konya Çimento
|1.236,20
|1.193,00
|3,62
|Vestel
|29,88
|28,98
|3,11
|Kardemir (D)
|7,24
|7,06
|2,55
|Ereğli Demir Çelik
|15,82
|15,50
|2,06
|Netaş Telekomünikasyon
|32,38
|31,74
|2,02
|Petkim
|5,84
|5,73
|1,92
|Arçelik
|35,44
|34,80
|1,84
|TAV Havalimanları
|26,44
|26,00
|1,69
|Ege Gübre
|220,50
|217,00
|1,61
|Türk Hava Yolları
|15,15
|14,92
|1,54
|Şişe Cam
|7,70
|7,62
|1,05
|Odaş Elektrik
|3,95
|3,91
|1,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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