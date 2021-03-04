Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

04.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:39
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İndeks...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İndeks Bilgisayar30,4827,729,96
Özak GMYO6,135,638,88
Bagfaş27,5425,727,08
Kartonsan77,5074,104,59
Enka İnşaat7,867,544,24
Pegasus94,2090,504,09
Gözde Girişim8,257,934,04
Alcatel Lucent Teletaş40,4838,963,90
Konya Çimento1.236,201.193,003,62
Vestel29,8828,983,11
Kardemir (D)7,247,062,55
Ereğli Demir Çelik15,8215,502,06
Netaş Telekomünikasyon32,3831,742,02
Petkim5,845,731,92
Arçelik35,4434,801,84
TAV Havalimanları26,4426,001,69
Ege Gübre220,50217,001,61
Türk Hava Yolları15,1514,921,54
Şişe Cam7,707,621,05
Odaş Elektrik3,953,911,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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