Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
02.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:35
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Koza...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|16,75
|17,76
|-5,69
|Aksa Enerji
|10,60
|11,07
|-4,25
|İpek Doğal Enerji
|13,68
|14,22
|-3,80
|Doğan Holding
|3,25
|3,37
|-3,56
|Koza Altın
|131,80
|136,30
|-3,30
|Ege Endüstri
|1.567,90
|1.620,00
|-3,22
|Bursa Çimento
|4,68
|4,82
|-2,90
|Hektaş
|29,74
|30,58
|-2,75
|Çimsa
|22,60
|23,22
|-2,67
|Kartonsan
|75,70
|77,75
|-2,64
|Anadolu Grubu Holding
|29,08
|29,86
|-2,61
|Verusa Holding
|62,60
|64,20
|-2,49
|Türkiye Sigorta
|7,13
|7,30
|-2,33
|Migros Ticaret
|39,56
|40,50
|-2,32
|Selçuk Ecza Deposu
|11,52
|11,79
|-2,29
|Sasa Polyester
|39,40
|40,30
|-2,23
|Bagfaş
|25,64
|26,20
|-2,14
|Borusan Mannesmann
|30,40
|31,06
|-2,12
|Alarko GMYO
|24,96
|25,48
|-2,04
|Çemtaş
|15,52
|15,84
|-2,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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