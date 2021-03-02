Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

02.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:35
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Koza...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Koza Madencilik16,7517,76-5,69
Aksa Enerji10,6011,07-4,25
İpek Doğal Enerji13,6814,22-3,80
Doğan Holding3,253,37-3,56
Koza Altın131,80136,30-3,30
Ege Endüstri1.567,901.620,00-3,22
Bursa Çimento4,684,82-2,90
Hektaş29,7430,58-2,75
Çimsa22,6023,22-2,67
Kartonsan75,7077,75-2,64
Anadolu Grubu Holding29,0829,86-2,61
Verusa Holding62,6064,20-2,49
Türkiye Sigorta7,137,30-2,33
Migros Ticaret39,5640,50-2,32
Selçuk Ecza Deposu11,5211,79-2,29
Sasa Polyester39,4040,30-2,23
Bagfaş25,6426,20-2,14
Borusan Mannesmann30,4031,06-2,12
Alarko GMYO24,9625,48-2,04
Çemtaş15,5215,84-2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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