Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

24.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:45
Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester38,8436,326,94
Hektaş30,3429,104,26
Odaş Elektrik4,113,983,27
ASELSAN17,5817,082,93
Pegasus86,5584,152,85
Kartonsan77,5075,552,58
Koza Altın136,50133,402,32
Konya Çimento1.289,201.260,002,32
İş Yatırım Menkul Değerler21,7421,262,26
Gübre Fabrikaları83,8582,251,95
Tüpraş103,20101,801,38
İndeks Bilgisayar22,1021,821,28
Kordsa Teknik Tekstil27,1026,840,97
Albaraka Türk2,302,280,88
Bursa Çimento4,814,770,84
Ereğli Demir Çelik14,5614,440,83
MLP Sağlık24,3224,120,83
Gözde Girişim6,846,800,59
Türkiye Sigorta7,057,010,57
İskenderun Demir Çelik11,4711,410,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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