Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
24.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:45
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|38,84
|36,32
|6,94
|Hektaş
|30,34
|29,10
|4,26
|Odaş Elektrik
|4,11
|3,98
|3,27
|ASELSAN
|17,58
|17,08
|2,93
|Pegasus
|86,55
|84,15
|2,85
|Kartonsan
|77,50
|75,55
|2,58
|Koza Altın
|136,50
|133,40
|2,32
|Konya Çimento
|1.289,20
|1.260,00
|2,32
|İş Yatırım Menkul Değerler
|21,74
|21,26
|2,26
|Gübre Fabrikaları
|83,85
|82,25
|1,95
|Tüpraş
|103,20
|101,80
|1,38
|İndeks Bilgisayar
|22,10
|21,82
|1,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,10
|26,84
|0,97
|Albaraka Türk
|2,30
|2,28
|0,88
|Bursa Çimento
|4,81
|4,77
|0,84
|Ereğli Demir Çelik
|14,56
|14,44
|0,83
|MLP Sağlık
|24,32
|24,12
|0,83
|Gözde Girişim
|6,84
|6,80
|0,59
|Türkiye Sigorta
|7,05
|7,01
|0,57
|İskenderun Demir Çelik
|11,47
|11,41
|0,53
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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