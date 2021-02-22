Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
22.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:42
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|30,44
|27,68
|9,97
|Ford Otosan
|206,70
|192,00
|7,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,40
|26,58
|6,85
|Bursa Çimento
|4,89
|4,59
|6,54
|Good-Year
|10,42
|9,79
|6,44
|Doğuş Otomotiv
|39,68
|37,38
|6,15
|Tofaş Oto Fabrikası
|39,74
|37,68
|5,47
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,78
|35,10
|4,79
|İş Finansal Kiralama
|4,12
|3,94
|4,57
|MLP Sağlık
|25,26
|24,22
|4,29
|Karsan Otomotiv
|5,40
|5,21
|3,65
|TAV Havalimanları
|23,90
|23,06
|3,64
|Pegasus
|76,05
|73,45
|3,54
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,80
|1,74
|3,45
|Türk Traktör
|226,60
|219,80
|3,09
|Bagfaş
|29,04
|28,20
|2,98
|Borusan Mannesmann
|33,98
|33,04
|2,85
|İş Yatırım Menkul Değerler
|21,58
|21,00
|2,76
|Aksigorta
|10,07
|9,80
|2,76
|Türk Hava Yolları
|12,62
|12,30
|2,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500