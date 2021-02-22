Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

22.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:42
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Brisa30,4427,689,97
Ford Otosan206,70192,007,66
Kordsa Teknik Tekstil28,4026,586,85
Bursa Çimento4,894,596,54
Good-Year10,429,796,44
Doğuş Otomotiv39,6837,386,15
Tofaş Oto Fabrikası39,7437,685,47
Alcatel Lucent Teletaş36,7835,104,79
İş Finansal Kiralama4,123,944,57
MLP Sağlık25,2624,224,29
Karsan Otomotiv5,405,213,65
TAV Havalimanları23,9023,063,64
Pegasus76,0573,453,54
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,801,743,45
Türk Traktör226,60219,803,09
Bagfaş29,0428,202,98
Borusan Mannesmann33,9833,042,85
İş Yatırım Menkul Değerler21,5821,002,76
Aksigorta10,079,802,76
Türk Hava Yolları12,6212,302,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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