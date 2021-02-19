Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

19.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:46
Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş34,8631,709,97
Vestel31,2428,987,80
Anadolu Grubu Holding33,3630,967,75
Gübre Fabrikaları82,3076,507,58
Sasa Polyester53,5049,807,43
Logo Yazılım152,20141,807,33
Net Holding4,764,447,21
Enerjisa Enerji13,2412,406,77
Ford Otosan194,70183,206,28
Aksa17,0216,075,91
Good-Year9,719,175,89
İndeks Bilgisayar21,6820,625,14
Verusa Holding72,5069,104,92
Bagfaş28,8427,504,87
Arçelik35,2433,824,20
Selçuk Ecza Deposu13,0012,484,17
Ege Gübre234,70225,404,13
Mavi Giyim53,9051,953,75
Brisa28,2427,263,60
Kordsa Teknik Tekstil30,1429,163,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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