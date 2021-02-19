Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
19.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:46
Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|34,86
|31,70
|9,97
|Vestel
|31,24
|28,98
|7,80
|Anadolu Grubu Holding
|33,36
|30,96
|7,75
|Gübre Fabrikaları
|82,30
|76,50
|7,58
|Sasa Polyester
|53,50
|49,80
|7,43
|Logo Yazılım
|152,20
|141,80
|7,33
|Net Holding
|4,76
|4,44
|7,21
|Enerjisa Enerji
|13,24
|12,40
|6,77
|Ford Otosan
|194,70
|183,20
|6,28
|Aksa
|17,02
|16,07
|5,91
|Good-Year
|9,71
|9,17
|5,89
|İndeks Bilgisayar
|21,68
|20,62
|5,14
|Verusa Holding
|72,50
|69,10
|4,92
|Bagfaş
|28,84
|27,50
|4,87
|Arçelik
|35,24
|33,82
|4,20
|Selçuk Ecza Deposu
|13,00
|12,48
|4,17
|Ege Gübre
|234,70
|225,40
|4,13
|Mavi Giyim
|53,90
|51,95
|3,75
|Brisa
|28,24
|27,26
|3,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,14
|29,16
|3,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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