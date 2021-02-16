Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
16.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:44
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|40,68
|37,86
|7,45
|Gübre Fabrikalarıo
|77,90
|73,15
|6,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,94
|22,52
|6,31
|İpek Doğal Enerji
|17,38
|16,37
|6,17
|Verusa Holding
|70,75
|66,65
|6,15
|Koza Madencilik
|20,82
|19,75
|5,42
|Deva Holding
|34,40
|33,22
|3,55
|Şekerbank
|1,54
|1,49
|3,36
|Migros Ticaret
|44,94
|43,58
|3,12
|Aksigorta
|9,85
|9,57
|2,93
|Coca Cola İçecek
|81,70
|79,40
|2,90
|Özak GMYO
|5,73
|5,58
|2,69
|Çemtaş
|17,53
|17,08
|2,63
|Bera Holding
|27,62
|26,96
|2,45
|MLP Sağlık
|24,42
|23,86
|2,35
|Bagfaş
|27,50
|26,88
|2,31
|Aksa Enerji
|11,56
|11,30
|2,30
|TAV Havalimanları
|23,22
|22,70
|2,29
|Halk GMYO
|3,66
|3,58
|2,23
|Emlak Konut GMYO
|2,59
|2,54
|1,97
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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