Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

16.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:44
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester40,6837,867,45
Gübre Fabrikalarıo77,9073,156,49
Kordsa Teknik Tekstil23,9422,526,31
İpek Doğal Enerji17,3816,376,17
Verusa Holding70,7566,656,15
Koza Madencilik20,8219,755,42
Deva Holding34,4033,223,55
Şekerbank1,541,493,36
Migros Ticaret44,9443,583,12
Aksigorta9,859,572,93
Coca Cola İçecek81,7079,402,90
Özak GMYO5,735,582,69
Çemtaş17,5317,082,63
Bera Holding27,6226,962,45
MLP Sağlık24,4223,862,35
Bagfaş27,5026,882,31
Aksa Enerji11,5611,302,30
TAV Havalimanları23,2222,702,29
Halk GMYO3,663,582,23
Emlak Konut GMYO2,592,541,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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