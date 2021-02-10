Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
10.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:40
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|25,38
|25,80
|-1,63
|Halk GMYO
|3,70
|3,76
|-1,60
|Yataş
|16,73
|17,00
|-1,59
|Good-Year
|9,21
|9,35
|-1,50
|Petkim
|5,23
|5,29
|-1,13
|Vakıflar Bankası
|4,50
|4,55
|-1,10
|Şişe Cam
|7,69
|7,76
|-0,90
|Anadolu Grubu Holding
|29,66
|29,90
|-0,80
|Turkcell
|16,69
|16,82
|-0,77
|Aksa Enerji
|11,73
|11,82
|-0,76
|Koza Altın
|136,60
|137,50
|-0,65
|Bizim Mağazaları
|16,74
|16,85
|-0,65
|Karsan Otomotiv
|4,87
|4,90
|-0,61
|Tüpraş
|103,40
|104,00
|-0,58
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,80
|1,81
|-0,55
|Koza Madencilik
|16,37
|16,46
|-0,55
|Türkiye Sigorta
|7,50
|7,54
|-0,53
|Mavi Giyim
|53,65
|53,90
|-0,46
|Albaraka Türk
|2,20
|2,21
|-0,45
|Çemtaş
|17,54
|17,60
|-0,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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