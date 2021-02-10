Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

10.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:40
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding25,3825,80-1,63
Halk GMYO3,703,76-1,60
Yataş16,7317,00-1,59
Good-Year9,219,35-1,50
Petkim5,235,29-1,13
Vakıflar Bankası4,504,55-1,10
Şişe Cam7,697,76-0,90
Anadolu Grubu Holding29,6629,90-0,80
Turkcell16,6916,82-0,77
Aksa Enerji11,7311,82-0,76
Koza Altın136,60137,50-0,65
Bizim Mağazaları16,7416,85-0,65
Karsan Otomotiv4,874,90-0,61
Tüpraş103,40104,00-0,58
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,801,81-0,55
Koza Madencilik16,3716,46-0,55
Türkiye Sigorta7,507,54-0,53
Mavi Giyim53,6553,90-0,46
Albaraka Türk2,202,21-0,45
Çemtaş17,5417,60-0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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