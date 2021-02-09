Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
09.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:48
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,34
|4,06
|6,90
|Koza Altın
|140,10
|134,40
|4,24
|Ford Otosan
|165,20
|159,00
|3,90
|Petkim
|5,38
|5,19
|3,66
|Koza Madencilik
|16,94
|16,39
|3,36
|Good-Year
|9,26
|8,99
|3,00
|Gübre Fabrikaları
|69,10
|67,10
|2,98
|Tüpraş
|103,60
|100,80
|2,78
|Garanti Bankası
|10,10
|9,84
|2,64
|Akbank
|6,84
|6,67
|2,55
|Şişe Cam
|7,81
|7,62
|2,49
|Aksa Enerji
|12,26
|11,97
|2,42
|Sasa Polyester
|28,82
|28,24
|2,05
|Pegasus
|74,50
|73,10
|1,92
|Çemtaş
|17,72
|17,39
|1,90
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|13,44
|1,86
|Vestel
|29,68
|29,16
|1,78
|Aygaz
|17,95
|17,67
|1,58
|Koç Holding
|21,90
|21,58
|1,48
|Konya Çimento
|1.538,40
|1.516,00
|1,48
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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