Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

09.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:48
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding4,344,066,90
Koza Altın140,10134,404,24
Ford Otosan165,20159,003,90
Petkim5,385,193,66
Koza Madencilik16,9416,393,36
Good-Year9,268,993,00
Gübre Fabrikaları69,1067,102,98
Tüpraş103,60100,802,78
Garanti Bankası10,109,842,64
Akbank6,846,672,55
Şişe Cam7,817,622,49
Aksa Enerji12,2611,972,42
Sasa Polyester28,8228,242,05
Pegasus74,5073,101,92
Çemtaş17,7217,391,90
İpek Doğal Enerji13,6913,441,86
Vestel29,6829,161,78
Aygaz17,9517,671,58
Koç Holding21,9021,581,48
Konya Çimento1.538,401.516,001,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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