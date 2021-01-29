Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
29.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:15
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|5,36
|4,99
|7,41
|Konya Çimento
|1.690,20
|1.598,90
|5,71
|Deva Holding
|29,00
|27,50
|5,45
|Kartonsan
|79,75
|75,75
|5,28
|Gübre Fabrik.
|72,60
|69,10
|5,07
|Otokar
|403,90
|386,20
|4,58
|Vestel
|26,58
|25,78
|3,10
|MLP Sağlık
|22,70
|22,06
|2,90
|Ege Endüstri
|1.707,00
|1.662,80
|2,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,10
|21,54
|2,60
|Aygaz
|18,17
|17,73
|2,48
|Ege Gübre
|225,30
|220,70
|2,08
|Bera Holding
|20,48
|20,10
|1,89
|Halk GMYO
|3,99
|3,92
|1,79
|Selçuk Ecza Deposu
|12,99
|12,78
|1,64
|Şekerbank
|1,48
|1,46
|1,37
|İndeks Bilgisayar
|19,77
|19,55
|1,13
|T.S.K.B.
|1,83
|1,81
|1,10
|Türkiye Sigorta
|7,36
|7,28
|1,10
|Doğan Holding
|3,76
|3,72
|1,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar
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