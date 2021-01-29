Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

29.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:15
Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv5,364,997,41
Konya Çimento1.690,201.598,905,71
Deva Holding29,0027,505,45
Kartonsan79,7575,755,28
Gübre Fabrik.72,6069,105,07
Otokar403,90386,204,58
Vestel26,5825,783,10
MLP Sağlık22,7022,062,90
Ege Endüstri1.707,001.662,802,66
Kordsa Teknik Tekstil22,1021,542,60
Aygaz18,1717,732,48
Ege Gübre225,30220,702,08
Bera Holding20,4820,101,89
Halk GMYO3,993,921,79
Selçuk Ecza Deposu12,9912,781,64
Şekerbank1,481,461,37
İndeks Bilgisayar19,7719,551,13
T.S.K.B.1,831,811,10
Türkiye Sigorta7,367,281,10
Doğan Holding3,763,721,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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