Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

27.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:05
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan76,7073,154,85
Vestel26,4625,304,58
Odaş Elektrik4,103,953,80
Ege Endüstri1.769,901.715,003,20
Albaraka Türk2,142,092,39
İş Fin.Kir.4,003,922,04
Kardemir (D)7,046,902,03
Tekfen Holding19,0918,741,87
Deva Holding28,2227,721,80
Türk Telekom8,538,391,67
Halkbank5,535,441,65
Aksigorta9,959,801,53
Alkim Kimya20,1019,801,52
Good-Year8,938,801,48
Tüpraş103,90102,401,46
Şekerbank1,521,501,33
Turkcell16,7516,541,27
Gözde Girişim7,237,141,26
Petkim5,145,081,18
MLP Sağlık22,6822,421,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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