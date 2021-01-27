Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
27.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:05
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|76,70
|73,15
|4,85
|Vestel
|26,46
|25,30
|4,58
|Odaş Elektrik
|4,10
|3,95
|3,80
|Ege Endüstri
|1.769,90
|1.715,00
|3,20
|Albaraka Türk
|2,14
|2,09
|2,39
|İş Fin.Kir.
|4,00
|3,92
|2,04
|Kardemir (D)
|7,04
|6,90
|2,03
|Tekfen Holding
|19,09
|18,74
|1,87
|Deva Holding
|28,22
|27,72
|1,80
|Türk Telekom
|8,53
|8,39
|1,67
|Halkbank
|5,53
|5,44
|1,65
|Aksigorta
|9,95
|9,80
|1,53
|Alkim Kimya
|20,10
|19,80
|1,52
|Good-Year
|8,93
|8,80
|1,48
|Tüpraş
|103,90
|102,40
|1,46
|Şekerbank
|1,52
|1,50
|1,33
|Turkcell
|16,75
|16,54
|1,27
|Gözde Girişim
|7,23
|7,14
|1,26
|Petkim
|5,14
|5,08
|1,18
|MLP Sağlık
|22,68
|22,42
|1,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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