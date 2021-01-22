Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
22.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:12
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|23,00
|21,60
|6,48
|Halk GMYO
|4,08
|3,87
|5,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,48
|31,16
|4,24
|Bagfaş
|29,20
|28,32
|3,11
|Alkim Kimya
|18,93
|18,43
|2,71
|Türkiye Sigorta
|7,20
|7,01
|2,71
|Koza Altın
|116,10
|113,30
|2,47
|Brisa
|26,80
|26,16
|2,45
|Net Holding
|4,19
|4,11
|1,95
|Bizim Mağazaları
|16,16
|15,89
|1,70
|İş GMYO
|2,59
|2,55
|1,57
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,97
|1,94
|1,55
|Özak GMYO
|5,48
|5,40
|1,48
|Hektaş
|27,38
|27,00
|1,41
|Aksa
|14,63
|14,44
|1,32
|Aksa Enerji
|9,39
|9,27
|1,29
|Netaş Telekomünikasyon
|32,66
|32,26
|1,24
|Verusa Holding
|52,25
|51,70
|1,06
|ASELSAN
|18,23
|18,04
|1,05
|Yataş
|15,90
|15,75
|0,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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