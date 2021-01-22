Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

22.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:12
Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çimsa23,0021,606,48
Halk GMYO4,083,875,43
Alcatel Lucent Teletaş32,4831,164,24
Bagfaş29,2028,323,11
Alkim Kimya18,9318,432,71
Türkiye Sigorta7,207,012,71
Koza Altın116,10113,302,47
Brisa26,8026,162,45
Net Holding4,194,111,95
Bizim Mağazaları16,1615,891,70
İş GMYO2,592,551,57
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,971,941,55
Özak GMYO5,485,401,48
Hektaş27,3827,001,41
Aksa14,6314,441,32
Aksa Enerji9,399,271,29
Netaş Telekomünikasyon32,6632,261,24
Verusa Holding52,2551,701,06
ASELSAN18,2318,041,05
Yataş15,9015,750,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ümit Özdağ Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cemre Kemer Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 14:12:35. #1.14#
title