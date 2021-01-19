Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

19.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:43
Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aygaz17,8016,199,94
Alkim Kimya18,5117,157,93
İskenderun Demir Çelik11,6410,995,91
TAV Havalimanları24,6223,405,21
Şişe Cam8,157,804,49
MLP Sağlık24,2823,284,30
Ford Otosan172,40166,403,61
Karsan Otomotiv3,883,753,47
Net Holding3,583,463,47
Pegasus79,6076,953,44
Doğan Holding3,713,593,34
İş Yatırım Menkul Değerler18,5417,953,29
Anadolu Grubu Holding30,0629,123,23
Halk GMYO3,513,412,93
Mavi Giyim57,4555,852,86
Tekfen Holding18,7818,302,62
İndeks Bilgisayar21,2820,742,60
Netaş Telekomünikasyon29,7028,962,56
Bera Holding21,2020,702,42
Gözde Girişim7,217,042,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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