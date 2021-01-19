Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
19.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:43
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|17,80
|16,19
|9,94
|Alkim Kimya
|18,51
|17,15
|7,93
|İskenderun Demir Çelik
|11,64
|10,99
|5,91
|TAV Havalimanları
|24,62
|23,40
|5,21
|Şişe Cam
|8,15
|7,80
|4,49
|MLP Sağlık
|24,28
|23,28
|4,30
|Ford Otosan
|172,40
|166,40
|3,61
|Karsan Otomotiv
|3,88
|3,75
|3,47
|Net Holding
|3,58
|3,46
|3,47
|Pegasus
|79,60
|76,95
|3,44
|Doğan Holding
|3,71
|3,59
|3,34
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,54
|17,95
|3,29
|Anadolu Grubu Holding
|30,06
|29,12
|3,23
|Halk GMYO
|3,51
|3,41
|2,93
|Mavi Giyim
|57,45
|55,85
|2,86
|Tekfen Holding
|18,78
|18,30
|2,62
|İndeks Bilgisayar
|21,28
|20,74
|2,60
|Netaş Telekomünikasyon
|29,70
|28,96
|2,56
|Bera Holding
|21,20
|20,70
|2,42
|Gözde Girişim
|7,21
|7,04
|2,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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