Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
18.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:53
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|16,19
|14,72
|9,99
|Pınar Süt
|26,42
|24,38
|8,37
|Ege Gübre
|241,90
|225,80
|7,13
|Kardemir (D)
|6,95
|6,61
|5,14
|Ford Otosan
|158,50
|151,30
|4,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,10
|19,31
|4,09
|Bagfaş
|25,66
|24,72
|3,80
|Logo Yazılım
|142,20
|137,50
|3,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|1,38
|2,90
|Zorlu Enerji
|3,09
|3,02
|2,32
|Otokar
|411,30
|402,50
|2,19
|Koza Altın
|118,50
|116,10
|2,07
|Aksa
|14,44
|14,15
|2,05
|Brisa
|23,30
|22,84
|2,01
|Konya Çimento
|1.524,60
|1.495,00
|1,98
|Sasa Polyester
|24,26
|23,80
|1,93
|Bera Holding
|21,38
|20,98
|1,91
|İskenderun Demir Çelik
|10,71
|10,51
|1,90
|Ereğli Demir Çelik
|15,47
|15,19
|1,84
|Alarko Holding
|10,67
|10,48
|1,81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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