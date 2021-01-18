Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

18.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:53
Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aygaz16,1914,729,99
Pınar Süt26,4224,388,37
Ege Gübre241,90225,807,13
Kardemir (D)6,956,615,14
Ford Otosan158,50151,304,76
Kordsa Teknik Tekstil20,1019,314,09
Bagfaş25,6624,723,80
Logo Yazılım142,20137,503,42
İhlas Gayrimenkul1,421,382,90
Zorlu Enerji3,093,022,32
Otokar411,30402,502,19
Koza Altın118,50116,102,07
Aksa14,4414,152,05
Brisa23,3022,842,01
Konya Çimento1.524,601.495,001,98
Sasa Polyester24,2623,801,93
Bera Holding21,3820,981,91
İskenderun Demir Çelik10,7110,511,90
Ereğli Demir Çelik15,4715,191,84
Alarko Holding10,6710,481,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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