Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

13.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:14
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel23,8222,406,34
Borusan Mannesmann35,8033,726,17
Kordsa Teknik Tekstil17,3016,385,62
Ford Otosan166,90158,605,23
Konya Çimento1.281,801.218,305,21
Otokar430,30409,904,98
Doğan Holding3,663,523,98
Enka İnşaat9,258,943,47
Tekfen Holding19,1818,603,12
Akiş GMYO3,703,602,78
Türk Traktör187,40182,702,57
Türk Hava Yolları13,1512,862,26
Turkcell17,0616,692,22
Anadolu Efes27,0226,501,96
Ege Endüstri1.782,101.748,001,95
Anadolu Grubu Holding28,2427,781,66
Şişe Cam7,767,641,57
Ereğli Demir Çelik15,3415,121,46
Tat Gıda11,2511,091,44
TAV Havalimanları22,2221,941,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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