Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
13.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:14
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|23,82
|22,40
|6,34
|Borusan Mannesmann
|35,80
|33,72
|6,17
|Kordsa Teknik Tekstil
|17,30
|16,38
|5,62
|Ford Otosan
|166,90
|158,60
|5,23
|Konya Çimento
|1.281,80
|1.218,30
|5,21
|Otokar
|430,30
|409,90
|4,98
|Doğan Holding
|3,66
|3,52
|3,98
|Enka İnşaat
|9,25
|8,94
|3,47
|Tekfen Holding
|19,18
|18,60
|3,12
|Akiş GMYO
|3,70
|3,60
|2,78
|Türk Traktör
|187,40
|182,70
|2,57
|Türk Hava Yolları
|13,15
|12,86
|2,26
|Turkcell
|17,06
|16,69
|2,22
|Anadolu Efes
|27,02
|26,50
|1,96
|Ege Endüstri
|1.782,10
|1.748,00
|1,95
|Anadolu Grubu Holding
|28,24
|27,78
|1,66
|Şişe Cam
|7,76
|7,64
|1,57
|Ereğli Demir Çelik
|15,34
|15,12
|1,46
|Tat Gıda
|11,25
|11,09
|1,44
|TAV Havalimanları
|22,22
|21,94
|1,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500