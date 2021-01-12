Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
12.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:39
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|214,00
|199,90
|7,05
|Alarko Holding
|9,57
|8,96
|6,81
|Ford Otosan
|158,20
|148,50
|6,53
|Borusan Mannesmann
|32,00
|30,66
|4,37
|Şişe Cam
|7,59
|7,30
|3,97
|Sasa Polyester
|24,40
|23,64
|3,21
|Alarko GMYO
|25,22
|24,48
|3,02
|Pegasus
|73,10
|71,10
|2,81
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,86
|1,81
|2,76
|Tofaş Oto Fabrikası
|38,86
|37,88
|2,59
|Torunlar GMYO
|4,06
|3,96
|2,53
|Bursa Çimento
|12,09
|11,80
|2,46
|Karsan Otomotiv
|3,79
|3,70
|2,43
|Bera Holding
|20,08
|19,65
|2,19
|MLP Sağlık
|22,36
|21,92
|2,01
|Gözde Girişim
|7,11
|6,98
|1,86
|Doğuş Otomotiv
|29,30
|28,78
|1,81
|TAV Havalimanları
|21,66
|21,28
|1,79
|Türk Hava Yolları
|12,90
|12,70
|1,57
|Albaraka Türk
|1,96
|1,93
|1,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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