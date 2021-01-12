Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

12.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:39
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre214,00199,907,05
Alarko Holding9,578,966,81
Ford Otosan158,20148,506,53
Borusan Mannesmann32,0030,664,37
Şişe Cam7,597,303,97
Sasa Polyester24,4023,643,21
Alarko GMYO25,2224,483,02
Pegasus73,1071,102,81
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,861,812,76
Tofaş Oto Fabrikası38,8637,882,59
Torunlar GMYO4,063,962,53
Bursa Çimento12,0911,802,46
Karsan Otomotiv3,793,702,43
Bera Holding20,0819,652,19
MLP Sağlık22,3621,922,01
Gözde Girişim7,116,981,86
Doğuş Otomotiv29,3028,781,81
TAV Havalimanları21,6621,281,79
Türk Hava Yolları12,9012,701,57
Albaraka Türk1,961,931,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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