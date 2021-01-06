Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
06.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:46
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|29,92
|27,20
|10,00
|Brisa
|22,08
|20,08
|9,96
|Ege Gübre
|155,20
|145,00
|7,03
|Good-Year
|9,11
|8,54
|6,67
|Alkim Kimya
|15,85
|14,95
|6,04
|Ford Otosan
|140,60
|133,90
|5,00
|Enka İnşaat
|8,12
|7,78
|4,37
|Aksa Enerji
|8,02
|7,69
|4,29
|Türk Traktör
|193,70
|187,40
|3,36
|Deva Holding
|25,22
|24,40
|3,36
|Otokar
|375,80
|365,00
|2,96
|Doğan Holding
|3,17
|3,08
|2,92
|Alarko Holding
|9,26
|9,00
|2,89
|Vestel
|21,48
|20,88
|2,87
|Bagfaş
|20,54
|20,00
|2,70
|Şekerbank
|1,55
|1,51
|2,65
|ASELSAN
|18,83
|18,35
|2,62
|Anadolu Grubu Holding
|27,40
|26,80
|2,24
|Turkcell
|16,86
|16,50
|2,18
|Akbank
|7,17
|7,03
|1,99
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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