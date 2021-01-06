Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

06.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:46
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann29,9227,2010,00
Brisa22,0820,089,96
Ege Gübre155,20145,007,03
Good-Year9,118,546,67
Alkim Kimya15,8514,956,04
Ford Otosan140,60133,905,00
Enka İnşaat8,127,784,37
Aksa Enerji8,027,694,29
Türk Traktör193,70187,403,36
Deva Holding25,2224,403,36
Otokar375,80365,002,96
Doğan Holding3,173,082,92
Alarko Holding9,269,002,89
Vestel21,4820,882,87
Bagfaş20,5420,002,70
Şekerbank1,551,512,65
ASELSAN18,8318,352,62
Anadolu Grubu Holding27,4026,802,24
Turkcell16,8616,502,18
Akbank7,177,031,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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