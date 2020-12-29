Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

29.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:44
Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi158,10145,108,96
Sasa Polyester20,7819,486,67
Doğuş Otomotiv30,1828,466,04
Tümosan Motor ve Traktör14,8314,095,25
Gübre Fabrikaları74,0070,405,11
Enerjisa Enerji12,3411,834,31
Netaş Telekomünikasyon26,1025,103,98
Pegasus73,8571,153,79
Otokar318,00306,903,62
Türk Traktör167,50161,703,59
Türk Hava Yolları13,0212,623,17
GSD Holding2,522,452,86
Aksa Enerji7,457,262,62
DO-CO564,10550,002,56
Alcatel Lucent Teletaş30,0029,282,46
TAV Havalimanları21,1620,682,32
Kartonsan105,50103,402,03
Kordsa Teknik Tekstil16,0215,741,78
Aksa14,5914,351,67
Doğan Holding3,053,001,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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