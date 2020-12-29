Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
29.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:44
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|158,10
|145,10
|8,96
|Sasa Polyester
|20,78
|19,48
|6,67
|Doğuş Otomotiv
|30,18
|28,46
|6,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,83
|14,09
|5,25
|Gübre Fabrikaları
|74,00
|70,40
|5,11
|Enerjisa Enerji
|12,34
|11,83
|4,31
|Netaş Telekomünikasyon
|26,10
|25,10
|3,98
|Pegasus
|73,85
|71,15
|3,79
|Otokar
|318,00
|306,90
|3,62
|Türk Traktör
|167,50
|161,70
|3,59
|Türk Hava Yolları
|13,02
|12,62
|3,17
|GSD Holding
|2,52
|2,45
|2,86
|Aksa Enerji
|7,45
|7,26
|2,62
|DO-CO
|564,10
|550,00
|2,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,00
|29,28
|2,46
|TAV Havalimanları
|21,16
|20,68
|2,32
|Kartonsan
|105,50
|103,40
|2,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|16,02
|15,74
|1,78
|Aksa
|14,59
|14,35
|1,67
|Doğan Holding
|3,05
|3,00
|1,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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