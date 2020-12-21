Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

21.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:37
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan2.706,103.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan2.706,103.006,70-10,00
TAV Havalimanları20,1821,28-5,17
Türk Hava Yolları12,3012,96-5,09
Pegasus69,5073,20-5,05
DO-CO487,00505,30-3,62
Kordsa Teknik Tekstil14,8215,32-3,26
Torunlar GMYO4,014,14-3,14
Tüpraş105,00108,40-3,14
Türkiye Sigorta6,146,31-2,69
Tümosan Motor ve Traktör14,1414,52-2,62
Net Holding3,563,65-2,47
Aksa11,7011,98-2,34
Doğuş Otomotiv26,2426,84-2,24
Tekfen Holding15,7316,07-2,12
Koç Holding19,5920,00-2,05
GSD Holding2,412,46-2,03
Mavi Giyim52,5053,50-1,87
Çimsa18,1518,49-1,84
İskenderun Demir Çelik9,679,85-1,83
İş Finansal Kiralama3,793,86-1,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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