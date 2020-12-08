Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
08.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:44
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|18,16
|16,51
|9,99
|Kartonsan
|2.831,00
|2.664,00
|6,27
|Ereğli Demir Çelik
|12,97
|12,23
|6,05
|İskenderun Demir Çelik
|9,28
|8,83
|5,10
|Şişe Cam
|7,11
|6,85
|3,80
|Kardemir (D)
|5,24
|5,09
|2,95
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,86
|1,81
|2,76
|Türk Telekom
|7,90
|7,73
|2,20
|Şekerbank
|1,40
|1,37
|2,19
|Alarko Holding
|7,05
|6,90
|2,17
|Otokar
|233,30
|228,50
|2,10
|Şok Marketler
|11,99
|11,76
|1,96
|Kerevitaş Gıda
|6,90
|6,77
|1,92
|Albaraka Türk
|1,69
|1,66
|1,81
|Turkcell
|15,65
|15,38
|1,76
|Karel Elektronik
|19,82
|19,48
|1,75
|Pegasus
|64,65
|63,55
|1,73
|Tekfen Holding
|15,15
|14,90
|1,68
|Ege Endüstri
|1.720,00
|1.692,10
|1,65
|Koç Holding
|18,83
|18,53
|1,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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