Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

08.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:44
Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu18,1616,519,99
Kartonsan2.831,002.664,006,27
Ereğli Demir Çelik12,9712,236,05
İskenderun Demir Çelik9,288,835,10
Şişe Cam7,116,853,80
Kardemir (D)5,245,092,95
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,861,812,76
Türk Telekom7,907,732,20
Şekerbank1,401,372,19
Alarko Holding7,056,902,17
Otokar233,30228,502,10
Şok Marketler11,9911,761,96
Kerevitaş Gıda6,906,771,92
Albaraka Türk1,691,661,81
Turkcell15,6515,381,76
Karel Elektronik19,8219,481,75
Pegasus64,6563,551,73
Tekfen Holding15,1514,901,68
Ege Endüstri1.720,001.692,101,65
Koç Holding18,8318,531,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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