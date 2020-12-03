Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

03.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:31
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sınai...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,052,24-8,48
Gübre Fabrikaları48,1449,80-3,33
Otokar241,10246,60-2,23
Netaş Telekomünikasyon21,2621,74-2,21
Sabancı Holding10,0810,25-1,66
İş Bankası (C)6,626,73-1,63
Mavi Giyim48,2049,00-1,63
Logo Yazılım109,50111,30-1,62
Akbank6,166,25-1,44
MLP Sağlık19,5319,81-1,41
Ford Otosan115,90117,50-1,36
Tüpraş91,5092,75-1,35
Yapı ve Kredi Bankası2,942,98-1,34
Türk Telekom7,607,69-1,17
Koç Holding18,2518,45-1,08
Vakıflar Bankası4,624,67-1,07
Tofaş Oto Fabrikası29,1829,48-1,02
Aksa Enerji7,237,30-0,96
Anadolu Grubu Holding21,3021,50-0,93
Enerjisa Enerji10,8010,90-0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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