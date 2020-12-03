Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
03.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:31
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sınai...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,05
|2,24
|-8,48
|Gübre Fabrikaları
|48,14
|49,80
|-3,33
|Otokar
|241,10
|246,60
|-2,23
|Netaş Telekomünikasyon
|21,26
|21,74
|-2,21
|Sabancı Holding
|10,08
|10,25
|-1,66
|İş Bankası (C)
|6,62
|6,73
|-1,63
|Mavi Giyim
|48,20
|49,00
|-1,63
|Logo Yazılım
|109,50
|111,30
|-1,62
|Akbank
|6,16
|6,25
|-1,44
|MLP Sağlık
|19,53
|19,81
|-1,41
|Ford Otosan
|115,90
|117,50
|-1,36
|Tüpraş
|91,50
|92,75
|-1,35
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,94
|2,98
|-1,34
|Türk Telekom
|7,60
|7,69
|-1,17
|Koç Holding
|18,25
|18,45
|-1,08
|Vakıflar Bankası
|4,62
|4,67
|-1,07
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,18
|29,48
|-1,02
|Aksa Enerji
|7,23
|7,30
|-0,96
|Anadolu Grubu Holding
|21,30
|21,50
|-0,93
|Enerjisa Enerji
|10,80
|10,90
|-0,92
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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