Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

17.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:41
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Endüstri1.289,801.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri1.289,801.350,00-4,46
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,162,26-4,42
Mavi Giyim45,4247,50-4,38
Akbank6,066,31-3,96
Yataş10,7811,22-3,92
Alcatel Lucent Teletaş28,6029,70-3,70
Ford Otosan117,50121,90-3,61
Koç Holding18,0218,68-3,53
TAV Havalimanları17,3117,94-3,51
Bursa Çimento8,188,46-3,31
Akiş GMYO3,673,79-3,17
Çemtaş14,1714,63-3,14
Garanti Bankası8,678,95-3,13
DO-CO369,40381,30-3,12
Brisa17,7818,35-3,11
Pegasus54,6556,40-3,10
Sabancı Holding10,2110,53-3,04
GSD Holding2,262,33-3,00
Çelebi80,9583,45-3,00
İş Yatırım Menkul Değerler12,3912,77-2,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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