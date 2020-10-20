Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
20.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,20
|11,51
|-2,69
|Kerevitaş Gıda
|7,41
|7,60
|-2,50
|Zorlu Enerji
|2,73
|2,78
|-1,80
|Odaş Elektrik
|3,42
|3,48
|-1,72
|Akiş GMYO
|3,74
|3,80
|-1,58
|Anadolu Grubu Holding
|20,34
|20,64
|-1,45
|İpek Doğal Enerji
|12,28
|12,46
|-1,44
|MLP Sağlık
|18,23
|18,46
|-1,25
|Good-Year
|6,16
|6,23
|-1,12
|Mavi Giyim
|45,30
|45,80
|-1,09
|Kardemir (D)
|3,63
|3,67
|-1,09
|Aygaz
|12,18
|12,31
|-1,06
|Çemtaş
|14,80
|14,95
|-1,00
|Tekfen Holding
|15,64
|15,79
|-0,95
|Oyak Çimento
|8,45
|8,53
|-0,94
|Otokar
|160,30
|161,80
|-0,93
|Hektaş
|13,59
|13,70
|-0,80
|Yataş
|9,96
|10,04
|-0,80
|Alkim Kimya
|15,03
|15,15
|-0,79
|Anadolu Efes
|23,16
|23,34
|-0,77
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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