Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

20.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:34
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 11,20 11,51 -2,69
Kerevitaş Gıda 7,41 7,60 -2,50
Zorlu Enerji 2,73 2,78 -1,80
Odaş Elektrik 3,42 3,48 -1,72
Akiş GMYO 3,74 3,80 -1,58
Anadolu Grubu Holding 20,34 20,64 -1,45
İpek Doğal Enerji 12,28 12,46 -1,44
MLP Sağlık 18,23 18,46 -1,25
Good-Year 6,16 6,23 -1,12
Mavi Giyim 45,30 45,80 -1,09
Kardemir (D) 3,63 3,67 -1,09
Aygaz 12,18 12,31 -1,06
Çemtaş 14,80 14,95 -1,00
Tekfen Holding 15,64 15,79 -0,95
Oyak Çimento 8,45 8,53 -0,94
Otokar 160,30 161,80 -0,93
Hektaş 13,59 13,70 -0,80
Yataş 9,96 10,04 -0,80
Alkim Kimya 15,03 15,15 -0,79
Anadolu Efes 23,16 23,34 -0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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