Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Tat Gıda 10,29 10,60 -2,92 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 10,29 10,60 -2,92 Enka İnşaat 6,99 7,20 -2,92 Kartonsan 689,40 710,00 -2,90 Türk Traktör 97,70 99,95 -2,25 Klimasan Klima 14,32 14,62 -2,05 Albaraka Türk 1,48 1,51 -1,99 Vestel 17,11 17,43 -1,84 Good-Year 4,89 4,98 -1,81 Sabancı Holding 7,64 7,77 -1,67 Akbank 4,79 4,87 -1,64 Çelebi 68,10 69,20 -1,59 Hektaş 12,70 12,90 -1,55 Anadolu Efes 20,68 21,00 -1,52 Aksigorta 7,20 7,31 -1,50 Türk Hava Yolları 10,49 10,65 -1,50 Koç Holding 14,44 14,66 -1,50 Ege Endüstri 731,90 743,00 -1,49 Zorlu Enerji 2,65 2,69 -1,49 TAV Havalimanları 15,30 15,53 -1,48 Tümosan Motor ve Traktör 7,59 7,70 -1,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara