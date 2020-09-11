Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Alkim...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
11.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:42

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alkim Kimya13,7314,10-2,62
Kartonsan667,00681,50-2,13
Petkim4,204,26-1,41
GSD Holding2,122,15-1,40
Aksigorta7,277,35-1,09
Ege Endüstri732,50740,00-1,01
Klimasan Klima13,8714,00-0,93
Türk Traktör100,10101,00-0,89
Otokar138,80140,00-0,86
Türkiye Sigorta5,825,87-0,85
Enka İnşaat6,666,71-0,75
Tüpraş80,5081,10-0,74
Aksa Enerji5,445,48-0,73
İpek Doğal Enerji11,8511,92-0,59
T. Halk Bankası5,145,17-0,58
Alarko Holding5,145,17-0,58
Migros Ticaret37,9238,12-0,52
Trakya Cam4,114,13-0,48
Koç Holding14,8314,90-0,47
Global Yat. Holding4,374,39-0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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