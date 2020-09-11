Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Alkim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,73 14,10 -2,62 Kartonsan 667,00 681,50 -2,13 Petkim 4,20 4,26 -1,41 GSD Holding 2,12 2,15 -1,40 Aksigorta 7,27 7,35 -1,09 Ege Endüstri 732,50 740,00 -1,01 Klimasan Klima 13,87 14,00 -0,93 Türk Traktör 100,10 101,00 -0,89 Otokar 138,80 140,00 -0,86 Türkiye Sigorta 5,82 5,87 -0,85 Enka İnşaat 6,66 6,71 -0,75 Tüpraş 80,50 81,10 -0,74 Aksa Enerji 5,44 5,48 -0,73 İpek Doğal Enerji 11,85 11,92 -0,59 T. Halk Bankası 5,14 5,17 -0,58 Alarko Holding 5,14 5,17 -0,58 Migros Ticaret 37,92 38,12 -0,52 Trakya Cam 4,11 4,13 -0,48 Koç Holding 14,83 14,90 -0,47 Global Yat. Holding 4,37 4,39 -0,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA