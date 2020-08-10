Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksigorta 6,93 7,18 -3,48 ...
10.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksigorta
|6,93
|7,18
|-3,48
|Kartonsan
|585,00
|603,90
|-3,13
|Torunlar GMYO
|3,69
|3,80
|-2,89
|TAV Havalimanları
|16,65
|17,08
|-2,52
|Pegasus
|44,26
|45,40
|-2,51
|Halk GMYO
|2,07
|2,12
|-2,36
|Karel Elektronik
|16,19
|16,58
|-2,35
|Türk Hava Yolları
|10,50
|10,75
|-2,33
|DO-CO
|334,20
|342,00
|-2,28
|İş GMYO
|1,72
|1,76
|-2,27
|Koç Holding
|14,67
|15,00
|-2,20
|GSD Holding
|2,26
|2,31
|-2,16
|Hektaş
|13,61
|13,90
|-2,09
|Özak GMYO
|3,84
|3,92
|-2,04
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|1,96
|-2,04
|Alarko Holding
|4,86
|4,96
|-2,02
|Çelebi
|68,25
|69,65
|-2,01
|Tüpraş
|76,35
|77,90
|-1,99
|İş Finansal Kiralama
|3,53
|3,60
|-1,94
|Logo Yazılım
|83,35
|84,95
|-1,88
Kaynak: AA