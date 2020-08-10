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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksigorta 6,93 7,18 -3,48 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
10.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:30

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksigorta 6,93 7,18 -3,48
Kartonsan 585,00 603,90 -3,13
Torunlar GMYO 3,69 3,80 -2,89
TAV Havalimanları 16,65 17,08 -2,52
Pegasus 44,26 45,40 -2,51
Halk GMYO 2,07 2,12 -2,36
Karel Elektronik 16,19 16,58 -2,35
Türk Hava Yolları 10,50 10,75 -2,33
DO-CO 334,20 342,00 -2,28
İş GMYO 1,72 1,76 -2,27
Koç Holding 14,67 15,00 -2,20
GSD Holding 2,26 2,31 -2,16
Hektaş 13,61 13,90 -2,09
Özak GMYO 3,84 3,92 -2,04
Emlak Konut GMYO 1,92 1,96 -2,04
Alarko Holding 4,86 4,96 -2,02
Çelebi 68,25 69,65 -2,01
Tüpraş 76,35 77,90 -1,99
İş Finansal Kiralama 3,53 3,60 -1,94
Logo Yazılım 83,35 84,95 -1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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