Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 592,10 627,50 -5,64 ...
05.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|592,10
|627,50
|-5,64
|Karel Elektronik
|18,34
|19,14
|-4,18
|Gözde Girişim
|5,02
|5,20
|-3,46
|Arçelik
|22,46
|23,26
|-3,44
|Güneş Sigorta
|5,58
|5,75
|-2,96
|Türk Traktör
|101,60
|104,60
|-2,87
|Aksa Enerji
|4,92
|5,03
|-2,19
|Halk GMYO
|2,42
|2,47
|-2,02
|Otokar
|158,80
|162,00
|-1,98
|Kerevitaş Gıda
|5,13
|5,23
|-1,91
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|2,13
|-1,88
|Karsan Otomotiv
|2,70
|2,75
|-1,82
|Sasa Polyester
|12,79
|13,02
|-1,77
|Good-Year
|5,09
|5,18
|-1,74
|Bim Mağazalar
|63,65
|64,75
|-1,70
|Tofaş Oto Fabrikası
|24,32
|24,74
|-1,70
|Coca Cola İçecek
|41,12
|41,82
|-1,67
|Klimasan Klima
|14,30
|14,54
|-1,65
|Yataş
|8,55
|8,69
|-1,61
|Ülker Bisküvi
|24,70
|25,08
|-1,52
Kaynak: AA