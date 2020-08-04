Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 20,08 21,12 -4,92 ...
04.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|20,08
|21,12
|-4,92
|Akçansa
|12,26
|12,78
|-4,07
|Bim Mağazalar
|68,55
|71,45
|-4,06
|Aksa Enerji
|5,29
|5,48
|-3,47
|Brisa
|11,00
|11,37
|-3,25
|Çemtaş
|11,69
|12,05
|-2,99
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,68
|7,90
|-2,78
|Alarko GMYO
|16,13
|16,58
|-2,71
|Coca Cola İçecek
|43,44
|44,62
|-2,64
|Aksigorta
|7,35
|7,54
|-2,52
|Şok Marketler
|13,10
|13,43
|-2,46
|Torunlar GMYO
|4,25
|4,35
|-2,30
|Bizim Mağazaları
|16,61
|17,00
|-2,29
|Doğuş Otomotiv
|16,63
|17,00
|-2,18
|Aksa
|7,25
|7,40
|-2,03
|GSD Holding
|2,52
|2,57
|-1,95
|Özak GMYO
|4,54
|4,63
|-1,94
|Tofaş Oto Fabrikası
|24,96
|25,42
|-1,81
|Otokar
|165,10
|168,10
|-1,78
|Enka İnşaat
|6,39
|6,49
|-1,54
Kaynak: AA