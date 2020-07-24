Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Torunlar GMYO 4,69 4,83 -2,90 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 4,69 4,83 -2,90 Zorlu Enerji 2,59 2,66 -2,63 Otokar 165,90 169,20 -1,95 Alarko GMYO 17,36 17,70 -1,92 İş Finansal Kiralama 4,20 4,28 -1,87 Kerevitaş Gıda 5,30 5,38 -1,49 Netaş Telekomünikasyon 17,95 18,22 -1,48 Bagfaş 18,17 18,44 -1,46 İş GMYO 2,14 2,17 -1,38 Akçansa 13,22 13,40 -1,34 GSD Holding 2,27 2,30 -1,30 Halk GMYO 2,41 2,44 -1,23 Aksigorta 8,09 8,19 -1,22 Net Holding 2,56 2,59 -1,16 Albaraka Türk 1,71 1,73 -1,16 Kordsa Teknik Tekstil 12,35 12,49 -1,12 Tümosan Motor ve Traktör 8,07 8,16 -1,10 MLP Sağlık 18,38 18,58 -1,08 Bizim Mağazaları 18,46 18,66 -1,07 Özak GMYO 4,64 4,69 -1,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA