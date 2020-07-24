Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 4,69 4,83 -2,90 ...
24.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|4,69
|4,83
|-2,90
|Zorlu Enerji
|2,59
|2,66
|-2,63
|Otokar
|165,90
|169,20
|-1,95
|Alarko GMYO
|17,36
|17,70
|-1,92
|İş Finansal Kiralama
|4,20
|4,28
|-1,87
|Kerevitaş Gıda
|5,30
|5,38
|-1,49
|Netaş Telekomünikasyon
|17,95
|18,22
|-1,48
|Bagfaş
|18,17
|18,44
|-1,46
|İş GMYO
|2,14
|2,17
|-1,38
|Akçansa
|13,22
|13,40
|-1,34
|GSD Holding
|2,27
|2,30
|-1,30
|Halk GMYO
|2,41
|2,44
|-1,23
|Aksigorta
|8,09
|8,19
|-1,22
|Net Holding
|2,56
|2,59
|-1,16
|Albaraka Türk
|1,71
|1,73
|-1,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,35
|12,49
|-1,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,07
|8,16
|-1,10
|MLP Sağlık
|18,38
|18,58
|-1,08
|Bizim Mağazaları
|18,46
|18,66
|-1,07
|Özak GMYO
|4,64
|4,69
|-1,07
Kaynak: AA