Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kartonsan 590,60 611,00 -3,34 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 590,60 611,00 -3,34 MLP Sağlık 19,20 19,61 -2,09 Bizim Mağazaları 19,17 19,48 -1,59 Anadolu Efes 21,04 21,36 -1,50 Borusan Mannesmann 12,71 12,87 -1,24 Net Holding 2,56 2,59 -1,16 Gübre Fabrikaları 29,38 29,72 -1,14 Migros Ticaret 42,20 42,66 -1,08 Aksa 7,38 7,46 -1,07 Karel Elektronik 16,71 16,89 -1,07 Anadolu Grubu Holding 20,50 20,70 -0,97 Trakya Cam 4,28 4,32 -0,93 Brisa 12,40 12,50 -0,80 Alarko Holding 5,64 5,68 -0,70 Deva Holding 20,06 20,20 -0,69 Şişe Cam 6,28 6,32 -0,63 Tümosan Motor ve Traktör 8,03 8,08 -0,62 Tat Gıda 10,45 10,51 -0,57 Çimsa 11,29 11,35 -0,53 Good-Year 5,68 5,71 -0,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA