Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 590,60 611,00 -3,34 ...
22.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:27
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|590,60
|611,00
|-3,34
|MLP Sağlık
|19,20
|19,61
|-2,09
|Bizim Mağazaları
|19,17
|19,48
|-1,59
|Anadolu Efes
|21,04
|21,36
|-1,50
|Borusan Mannesmann
|12,71
|12,87
|-1,24
|Net Holding
|2,56
|2,59
|-1,16
|Gübre Fabrikaları
|29,38
|29,72
|-1,14
|Migros Ticaret
|42,20
|42,66
|-1,08
|Aksa
|7,38
|7,46
|-1,07
|Karel Elektronik
|16,71
|16,89
|-1,07
|Anadolu Grubu Holding
|20,50
|20,70
|-0,97
|Trakya Cam
|4,28
|4,32
|-0,93
|Brisa
|12,40
|12,50
|-0,80
|Alarko Holding
|5,64
|5,68
|-0,70
|Deva Holding
|20,06
|20,20
|-0,69
|Şişe Cam
|6,28
|6,32
|-0,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,03
|8,08
|-0,62
|Tat Gıda
|10,45
|10,51
|-0,57
|Çimsa
|11,29
|11,35
|-0,53
|Good-Year
|5,68
|5,71
|-0,53
Kaynak: AA