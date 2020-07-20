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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,24 3,32 -2,41 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
20.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:27

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,24 3,32 -2,41
Çelebi 77,70 79,20 -1,89
Logo Yazılım 90,40 91,90 -1,63
Vestel 17,25 17,52 -1,54
Anadolu Efes 20,50 20,78 -1,35
Zorlu Enerji 2,67 2,70 -1,11
TAV Havalimanları 17,45 17,64 -1,08
Doğuş Otomotiv 16,81 16,95 -0,83
T.S.K.B. 1,26 1,27 -0,79
Tekfen Holding 17,21 17,34 -0,75
Türk Traktör 99,40 100,10 -0,70
Odaş Elektrik 2,85 2,87 -0,70
Aksa Enerji 5,83 5,87 -0,68
Pegasus 51,55 51,90 -0,67
Bizim Mağazaları 19,96 20,08 -0,60
Albaraka Türk 1,76 1,77 -0,56
Oyak Çimento 9,08 9,13 -0,55
İskenderun Demir Çelik 7,31 7,35 -0,54
Aksigorta 7,90 7,94 -0,50
GSD Holding 2,19 2,20 -0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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