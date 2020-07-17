Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Global Yat.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yat. Holding 4,43 4,50 -1,56 Akçansa 13,60 13,76 -1,16 Anadolu Efes 20,82 21,06 -1,14 Enerjisa Enerji 8,76 8,86 -1,13 Aselsan 32,74 33,06 -0,97 Şok Marketler 13,64 13,77 -0,94 Selçuk Ecza Deposu 8,68 8,76 -0,91 Oyak Çimento 8,91 8,99 -0,89 Aygaz 11,65 11,75 -0,85 Bizim Mağazaları 19,87 20,04 -0,85 Zorlu Enerji 2,71 2,73 -0,73 Şekerbank 1,66 1,67 -0,60 MLP Sağlık 20,58 20,70 -0,58 Albaraka Türk 1,81 1,82 -0,55 Akbank 5,83 5,86 -0,51 Good-Year 5,85 5,88 -0,51 TAV Havalimanları 17,67 17,76 -0,51 Çelebi 79,75 80,15 -0,50 T. Halk Bankası 6,07 6,10 -0,49 Koç Holding 17,54 17,62 -0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA