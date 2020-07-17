Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Global Yat.
17.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yat. Holding
|4,43
|4,50
|-1,56
|Akçansa
|13,60
|13,76
|-1,16
|Anadolu Efes
|20,82
|21,06
|-1,14
|Enerjisa Enerji
|8,76
|8,86
|-1,13
|Aselsan
|32,74
|33,06
|-0,97
|Şok Marketler
|13,64
|13,77
|-0,94
|Selçuk Ecza Deposu
|8,68
|8,76
|-0,91
|Oyak Çimento
|8,91
|8,99
|-0,89
|Aygaz
|11,65
|11,75
|-0,85
|Bizim Mağazaları
|19,87
|20,04
|-0,85
|Zorlu Enerji
|2,71
|2,73
|-0,73
|Şekerbank
|1,66
|1,67
|-0,60
|MLP Sağlık
|20,58
|20,70
|-0,58
|Albaraka Türk
|1,81
|1,82
|-0,55
|Akbank
|5,83
|5,86
|-0,51
|Good-Year
|5,85
|5,88
|-0,51
|TAV Havalimanları
|17,67
|17,76
|-0,51
|Çelebi
|79,75
|80,15
|-0,50
|T. Halk Bankası
|6,07
|6,10
|-0,49
|Koç Holding
|17,54
|17,62
|-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA