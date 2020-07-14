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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 20,84 22,72...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
14.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:46

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 20,84 22,72 -8,27
Logo Yazılım 91,75 94,00 -2,39
Aygaz 11,75 11,95 -1,67
Aksa Enerji 5,75 5,83 -1,37
Trakya Cam 4,49 4,55 -1,32
Net Holding 2,56 2,59 -1,16
MLP Sağlık 20,58 20,80 -1,06
Brisa 12,56 12,69 -1,02
Odaş Elektrik 2,92 2,95 -1,02
Enerjisa Enerji 8,78 8,87 -1,01
Akçansa 13,84 13,98 -1,00
Türk Telekom 8,08 8,16 -0,98
Petkim 4,28 4,32 -0,93
Alarko Holding 5,75 5,80 -0,86
Coca Cola İçecek 44,78 45,16 -0,84
Çemtaş 8,60 8,67 -0,81
Vakıflar Bankası 4,95 4,99 -0,80
Aksigorta 7,73 7,79 -0,77
İpek Doğal Enerji 14,21 14,32 -0,77
Klimasan Klima 16,03 16,15 -0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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