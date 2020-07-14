Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 20,84 22,72...
14.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:46
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|20,84
|22,72
|-8,27
|Logo Yazılım
|91,75
|94,00
|-2,39
|Aygaz
|11,75
|11,95
|-1,67
|Aksa Enerji
|5,75
|5,83
|-1,37
|Trakya Cam
|4,49
|4,55
|-1,32
|Net Holding
|2,56
|2,59
|-1,16
|MLP Sağlık
|20,58
|20,80
|-1,06
|Brisa
|12,56
|12,69
|-1,02
|Odaş Elektrik
|2,92
|2,95
|-1,02
|Enerjisa Enerji
|8,78
|8,87
|-1,01
|Akçansa
|13,84
|13,98
|-1,00
|Türk Telekom
|8,08
|8,16
|-0,98
|Petkim
|4,28
|4,32
|-0,93
|Alarko Holding
|5,75
|5,80
|-0,86
|Coca Cola İçecek
|44,78
|45,16
|-0,84
|Çemtaş
|8,60
|8,67
|-0,81
|Vakıflar Bankası
|4,95
|4,99
|-0,80
|Aksigorta
|7,73
|7,79
|-0,77
|İpek Doğal Enerji
|14,21
|14,32
|-0,77
|Klimasan Klima
|16,03
|16,15
|-0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA