Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Zorlu Enerji 2,63 2,79 -5,73 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,63 2,79 -5,73 Net Holding 2,62 2,76 -5,07 Oyak Çimento 9,00 9,42 -4,46 Karsan Otomotiv 3,38 3,53 -4,25 Aksa 7,66 7,97 -3,89 Odaş Elektrik 2,62 2,71 -3,32 Torunlar GMYO 3,88 3,99 -2,76 Alarko GMYO 17,99 18,50 -2,76 Akçansa 14,56 14,95 -2,61 Kerevitaş Gıda 5,03 5,14 -2,14 Yataş 8,71 8,89 -2,02 Türk Traktör 90,15 92,00 -2,01 Albaraka Türk 1,76 1,79 -1,68 Doğan Holding 2,36 2,40 -1,67 Alkim Kimya 12,88 13,08 -1,53 Çemtaş 8,83 8,96 -1,45 İş GMYO 2,15 2,18 -1,38 Bim Mağazalar 69,45 70,30 -1,21 Gübre Fabrik. 27,38 27,70 -1,16 Selçuk Ecza Deposu 9,02 9,12 -1,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA