Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
DO-CO 329,10 339,40 -3,03 ...
08.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:41
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|329,10
|339,40
|-3,03
|Odaş Elektrik
|2,79
|2,86
|-2,45
|Aksa Enerji
|5,85
|5,99
|-2,34
|Çelebi
|73,25
|74,80
|-2,07
|Özak GMYO
|4,40
|4,48
|-1,79
|Çimsa
|11,28
|11,48
|-1,74
|Pegasus
|51,10
|52,00
|-1,73
|TAV Havalimanları
|17,81
|18,12
|-1,71
|Torunlar GMYO
|4,07
|4,14
|-1,69
|Global Yat. Holding
|4,09
|4,16
|-1,68
|Karsan Otomotiv
|3,61
|3,67
|-1,63
|Akçansa
|15,20
|15,45
|-1,62
|Akbank
|5,93
|6,02
|-1,50
|Bagfaş
|18,35
|18,59
|-1,29
|Türk Hava Yolları
|11,49
|11,64
|-1,29
|Oyak Çimento
|9,75
|9,87
|-1,22
|Garanti Bankası
|8,22
|8,32
|-1,20
|Albaraka Türk
|1,85
|1,87
|-1,07
|Karel Elektronik
|17,40
|17,57
|-0,97
|Petkim
|4,38
|4,42
|-0,90
Kaynak: AA