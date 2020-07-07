Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şok Marketler 14,23 14,57...
07.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|14,23
|14,57
|-2,33
|Klimasan Klima
|16,58
|16,96
|-2,24
|Bagfaş
|18,54
|18,95
|-2,16
|TAV Havalimanları
|18,13
|18,53
|-2,16
|Albaraka Türk
|1,89
|1,93
|-2,07
|Alkim Kimya
|13,23
|13,50
|-2,00
|Pegasus
|52,05
|53,10
|-1,98
|Migros Ticaret
|42,56
|43,38
|-1,89
|Global Yat. Holding
|4,16
|4,24
|-1,89
|Netaş Telekom.
|15,68
|15,98
|-1,88
|İskenderun Demir Çelik
|7,42
|7,56
|-1,85
|Borusan Mannesmann
|12,04
|12,26
|-1,79
|İş Y. Men. Değ.
|6,68
|6,80
|-1,76
|DO-CO
|339,50
|345,50
|-1,74
|Aksigorta
|7,38
|7,51
|-1,73
|Çelebi
|75,15
|76,35
|-1,57
|Gözde Girişim
|5,06
|5,14
|-1,56
|Kartonsan
|461,00
|468,00
|-1,50
|Net Holding
|2,84
|2,88
|-1,39
|Selçuk Ecza Deposu
|9,25
|9,38
|-1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA