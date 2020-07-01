Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 15,19 15,65 -2,94 ...
01.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:27
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|15,19
|15,65
|-2,94
|Arçelik
|19,35
|19,90
|-2,76
|Gözde Girişim
|4,98
|5,12
|-2,73
|Pegasus
|54,15
|55,55
|-2,52
|Bim Mağazalar
|66,50
|68,00
|-2,21
|Halkbank
|6,27
|6,41
|-2,18
|İş Bankası (C)
|5,46
|5,58
|-2,15
|Akbank
|5,95
|6,08
|-2,14
|Net Holding
|2,42
|2,47
|-2,02
|Türk Hava Yolları
|12,27
|12,52
|-2,00
|Emlak Konut GMYO
|2,01
|2,05
|-1,95
|Türk Telekom
|7,96
|8,11
|-1,85
|DO-CO
|346,50
|352,90
|-1,81
|Tekfen Holding
|16,72
|17,02
|-1,76
|Vakıflar Bankası
|5,24
|5,33
|-1,69
|Güneş Sigorta
|4,17
|4,24
|-1,65
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,40
|2,44
|-1,64
|Karel Elektronik
|16,22
|16,49
|-1,64
|TAV Havalimanları
|19,06
|19,37
|-1,60
|Çelebi
|77,60
|78,85
|-1,59
Kaynak: AA