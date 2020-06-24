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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (BIST 100) Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
24.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:41

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (BIST 100) Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 19,61 20,32 -3,49
Enka İnşaat 6,10 6,27 -2,71
Tekfen Holding 16,78 17,09 -1,81
Vakıflar Bankası 5,15 5,23 -1,53
Aksa 7,20 7,31 -1,50
Karel Elektronik 15,70 15,93 -1,44
Kartonsan 444,90 451,00 -1,35
Garanti Bankası 8,35 8,46 -1,30
Klimasan Klima 16,35 16,55 -1,21
Kerevitaş Gıda 4,23 4,28 -1,17
Mavi Giyim 48,08 48,64 -1,15
Akbank 6,05 6,12 -1,14
Otokar 144,90 146,50 -1,09
TAV Havalimanları 19,32 19,53 -1,08
Emlak Konut GMYO 1,92 1,94 -1,03
Anadolu Hayat Emek. 7,03 7,10 -0,99
Sabancı Holding 9,12 9,21 -0,98
Anadolu Efes 20,40 20,60 -0,97
İş Bankası (C) 5,40 5,45 -0,92
Anadolu Cam 4,68 4,72 -0,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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