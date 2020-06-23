Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Enka İnşaat 6,32 6,49 -2,62 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 6,32 6,49 -2,62 Alkim Kimya 13,37 13,72 -2,55 Halkbank 6,33 6,45 -1,86 Klimasan Klima 16,64 16,82 -1,07 Vakıflar Bankası 5,29 5,34 -0,94 Mavi Giyim 48,96 49,42 -0,93 Good-Year 5,34 5,38 -0,74 İş Bankası (C) 5,49 5,53 -0,72 Aksigorta 6,61 6,65 -0,60 Akbank 6,14 6,17 -0,49 Brisa 12,33 12,39 -0,48 Ülker Bisküvi 24,80 24,90 -0,40 Akçansa 12,43 12,48 -0,40 Reysaş GMYO 5,25 5,27 -0,38 Yataş 8,11 8,14 -0,37 MLP Sağlık 18,61 18,66 -0,27 Çelebi 79,65 79,85 -0,25 Kerevitaş Gıda 4,32 4,33 -0,23 Koza Madencilik 13,41 13,44 -0,22 Hektaş 14,10 14,13 -0,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA