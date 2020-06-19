Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Karsan Otomotiv 2,36 2,43 -2,88 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 2,36 2,43 -2,88 Deva Holding 19,59 20,06 -2,34 Reysaş GMYO 5,19 5,31 -2,26 Global Yatırım Holding 3,92 4,01 -2,24 Vestel 16,38 16,74 -2,15 Brisa 12,07 12,32 -2,03 Selçuk Ecza Deposu 8,71 8,87 -1,80 Emlak Konut GMYO 1,87 1,90 -1,58 Özak GMYO 3,80 3,86 -1,55 Yataş 8,04 8,15 -1,35 Torunlar GMYO 3,13 3,17 -1,26 Türk Telekom 7,94 8,04 -1,24 Otokar 141,30 143,00 -1,19 Çemtaş 8,35 8,45 -1,18 Gözde Girişim 4,58 4,63 -1,08 MLP Sağlık 18,71 18,91 -1,06 Şok Marketler 12,95 13,07 -0,92 Anadolu Grubu Holding 19,49 19,66 -0,86 Enerjisa Enerji 8,23 8,30 -0,84 Eczacıbaşı İlaç 6,11 6,16 -0,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA