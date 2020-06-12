Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Çelebi 78,55 80,50 -2,42 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 78,55 80,50 -2,42 Reysaş GMYO 4,99 5,07 -1,58 Torunlar GMYO 2,95 2,99 -1,34 Doğuş Otomotiv 12,58 12,74 -1,26 Aksigorta 6,44 6,52 -1,23 Yataş 7,57 7,66 -1,17 Alarko GMYO 14,65 14,82 -1,15 Koza Madencilik 12,38 12,52 -1,12 Turkcell 14,18 14,34 -1,12 İpek Doğal Enerji 13,91 14,06 -1,07 İş GMYO 1,87 1,89 -1,06 Koza Altın 76,20 77,00 -1,04 Halk GMYO 1,92 1,94 -1,03 TAV Havalimanları 19,31 19,50 -0,97 Türk Hava Yolları 12,40 12,52 -0,96 Özak GMYO 3,37 3,40 -0,88 Coca Cola İçecek 40,46 40,82 -0,88 Anadolu Efes 19,20 19,37 -0,88 Netaş Telekomünikasyon 14,05 14,16 -0,78 Ereğli Demir Çelik 8,52 8,58 -0,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA