Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 78,55 80,50 -2,42 ...
12.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|78,55
|80,50
|-2,42
|Reysaş GMYO
|4,99
|5,07
|-1,58
|Torunlar GMYO
|2,95
|2,99
|-1,34
|Doğuş Otomotiv
|12,58
|12,74
|-1,26
|Aksigorta
|6,44
|6,52
|-1,23
|Yataş
|7,57
|7,66
|-1,17
|Alarko GMYO
|14,65
|14,82
|-1,15
|Koza Madencilik
|12,38
|12,52
|-1,12
|Turkcell
|14,18
|14,34
|-1,12
|İpek Doğal Enerji
|13,91
|14,06
|-1,07
|İş GMYO
|1,87
|1,89
|-1,06
|Koza Altın
|76,20
|77,00
|-1,04
|Halk GMYO
|1,92
|1,94
|-1,03
|TAV Havalimanları
|19,31
|19,50
|-0,97
|Türk Hava Yolları
|12,40
|12,52
|-0,96
|Özak GMYO
|3,37
|3,40
|-0,88
|Coca Cola İçecek
|40,46
|40,82
|-0,88
|Anadolu Efes
|19,20
|19,37
|-0,88
|Netaş Telekomünikasyon
|14,05
|14,16
|-0,78
|Ereğli Demir Çelik
|8,52
|8,58
|-0,70
Kaynak: AA