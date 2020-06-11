Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksigorta 6,48 6,59 -1,67 ...
11.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:40
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksigorta
|6,48
|6,59
|-1,67
|Karsan Otomotiv
|1,99
|2,02
|-1,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,37
|2,40
|-1,25
|Arçelik
|16,88
|17,08
|-1,17
|Çemtaş
|8,37
|8,46
|-1,06
|İş GMYO
|1,90
|1,92
|-1,04
|Pegasus
|57,40
|58,00
|-1,03
|Akbank
|5,81
|5,87
|-1,02
|Çelebi
|82,35
|83,20
|-1,02
|Doğan Holding
|1,97
|1,99
|-1,01
|Bim Mağazalar
|64,05
|64,70
|-1,00
|Garanti Bankası
|8,11
|8,19
|-0,98
|Anadolu Cam
|4,28
|4,32
|-0,93
|Coca Cola İçecek
|41,02
|41,40
|-0,92
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,90
|23,10
|-0,87
|Tüpraş
|87,85
|88,60
|-0,85
|Vakıflar Bankası
|4,76
|4,80
|-0,83
|Koç Holding
|17,06
|17,20
|-0,81
|Şekerbank
|1,25
|1,26
|-0,79
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,59
|-0,63
Kaynak: AA