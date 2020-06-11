Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Aksigorta 6,48 6,59 -1,67 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksigorta 6,48 6,59 -1,67 Karsan Otomotiv 1,99 2,02 -1,49 Yapı ve Kredi Bankası 2,37 2,40 -1,25 Arçelik 16,88 17,08 -1,17 Çemtaş 8,37 8,46 -1,06 İş GMYO 1,90 1,92 -1,04 Pegasus 57,40 58,00 -1,03 Akbank 5,81 5,87 -1,02 Çelebi 82,35 83,20 -1,02 Doğan Holding 1,97 1,99 -1,01 Bim Mağazalar 64,05 64,70 -1,00 Garanti Bankası 8,11 8,19 -0,98 Anadolu Cam 4,28 4,32 -0,93 Coca Cola İçecek 41,02 41,40 -0,92 Tofaş Oto Fabrikası 22,90 23,10 -0,87 Tüpraş 87,85 88,60 -0,85 Vakıflar Bankası 4,76 4,80 -0,83 Koç Holding 17,06 17,20 -0,81 Şekerbank 1,25 1,26 -0,79 Zorlu Enerji 1,58 1,59 -0,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA