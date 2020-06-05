Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,25 1,28 -2,34 ...
05.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:21
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,25
|1,28
|-2,34
|Yataş
|7,31
|7,45
|-1,88
|Çimsa
|8,91
|9,08
|-1,87
|Anadolu Grubu Holding
|18,41
|18,76
|-1,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,51
|6,62
|-1,66
|Global Yatırım Holding
|3,59
|3,65
|-1,64
|Aksigorta
|6,63
|6,74
|-1,63
|Petkim
|3,80
|3,86
|-1,55
|Albaraka Türk
|1,45
|1,47
|-1,36
|Çemtaş
|7,75
|7,85
|-1,27
|Ford Otosan
|66,65
|67,50
|-1,26
|Bim Mağazalar
|68,15
|69,00
|-1,23
|Good-Year
|4,84
|4,89
|-1,02
|Hektaş
|14,87
|15,00
|-0,87
|Logo Yazılım
|74,85
|75,50
|-0,86
|Karel Elektronik
|15,37
|15,50
|-0,84
|Anadolu Efes
|19,78
|19,93
|-0,75
|Otokar
|132,90
|133,90
|-0,75
|Kerevitaş Gıda
|4,16
|4,19
|-0,72
|Borusan Mannesmann
|10,69
|10,76
|-0,65
Kaynak: AA