Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 18,98 19,80 -4,14 ...
04.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|18,98
|19,80
|-4,14
|Yataş
|7,37
|7,59
|-2,90
|Albaraka Türk
|1,50
|1,53
|-1,96
|Ford Otosan
|66,15
|67,40
|-1,85
|Çemtaş
|7,85
|7,95
|-1,26
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,41
|2,44
|-1,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,45
|12,60
|-1,19
|Koç Holding
|17,61
|17,82
|-1,18
|Aksigorta
|6,56
|6,63
|-1,06
|Logo Yazılım
|75,60
|76,40
|-1,05
|Türk Telekom
|7,59
|7,67
|-1,04
|Eczacıbaşı İlaç
|5,72
|5,78
|-1,04
|Bizim Mağazaları
|14,71
|14,86
|-1,01
|Tat Gıda
|9,00
|9,09
|-0,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,35
|8,43
|-0,95
|Tüpraş
|87,15
|87,90
|-0,85
|Net Holding
|2,41
|2,43
|-0,82
|Güneş Sigorta
|3,63
|3,66
|-0,82
|Tekfen Holding
|15,07
|15,18
|-0,72
|Enerjisa Enerji
|8,36
|8,42
|-0,71
Kaynak: AA