Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 25,18...
03.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:21
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|25,18
|26,08
|-3,45
|Çimsa
|9,05
|9,35
|-3,21
|ASELSAN
|31,90
|32,62
|-2,21
|Otokar
|133,40
|135,50
|-1,55
|Enka İnşaat
|5,44
|5,52
|-1,45
|Mavi Giyim
|45,20
|45,82
|-1,35
|Koza Altın
|75,10
|76,00
|-1,18
|İpek Doğal Enerji
|14,87
|15,02
|-1,00
|Bizim Mağazaları
|15,07
|15,20
|-0,86
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,64
|6,69
|-0,75
|Koza Madencilik
|12,14
|12,23
|-0,74
|Vestel
|14,04
|14,14
|-0,71
|TAV Havalimanları
|20,42
|20,56
|-0,68
|Zorlu Enerji
|1,53
|1,54
|-0,65
|Türk Hava Yolları
|12,54
|12,61
|-0,56
|Ülker Bisküvi
|23,76
|23,88
|-0,50
|Pegasus
|59,15
|59,40
|-0,42
|Trakya Cam
|3,31
|3,32
|-0,30
|Aygaz
|11,12
|11,15
|-0,27
|Anadolu Cam
|4,30
|4,31
|-0,23
Kaynak: AA