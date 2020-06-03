Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Gübre Fabrikaları 25,18...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 25,18 26,08 -3,45 Çimsa 9,05 9,35 -3,21 ASELSAN 31,90 32,62 -2,21 Otokar 133,40 135,50 -1,55 Enka İnşaat 5,44 5,52 -1,45 Mavi Giyim 45,20 45,82 -1,35 Koza Altın 75,10 76,00 -1,18 İpek Doğal Enerji 14,87 15,02 -1,00 Bizim Mağazaları 15,07 15,20 -0,86 Anadolu Hayat Emeklilik 6,64 6,69 -0,75 Koza Madencilik 12,14 12,23 -0,74 Vestel 14,04 14,14 -0,71 TAV Havalimanları 20,42 20,56 -0,68 Zorlu Enerji 1,53 1,54 -0,65 Türk Hava Yolları 12,54 12,61 -0,56 Ülker Bisküvi 23,76 23,88 -0,50 Pegasus 59,15 59,40 -0,42 Trakya Cam 3,31 3,32 -0,30 Aygaz 11,12 11,15 -0,27 Anadolu Cam 4,30 4,31 -0,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA