Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Gözde Girişim 4,20 4,32 -2,78...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 4,20 4,32 -2,78 Mavi Giyim 45,42 46,38 -2,07 Alkim Kimya 12,23 12,44 -1,69 Çelebi 86,65 88,10 -1,65 Tat Gıda 8,87 9,00 -1,44 Good-Year 4,87 4,94 -1,42 Aksa Enerji 4,75 4,81 -1,25 Doğuş Otomotiv 10,77 10,90 -1,19 Bim Mağazalar 63,25 64,00 -1,17 Pegasus 59,75 60,45 -1,16 Kardemir (D) 2,58 2,61 -1,15 Aksigorta 6,33 6,40 -1,09 Karsan Otomotiv 1,83 1,85 -1,08 Sarkuysan 5,69 5,75 -1,04 MLP Sağlık 16,26 16,43 -1,03 Türk Traktör 62,65 63,30 -1,03 Brisa 10,94 11,05 -1,00 Kerevitaş Gıda 3,98 4,02 -1,00 Borusan Mannesmann 10,39 10,48 -0,86 Torunlar GMYO 2,62 2,64 -0,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA