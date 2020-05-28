Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karel Elektronik 15,50 16,65...
28.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:21
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|15,50
|16,65
|-6,91
|Tat Gıda
|9,04
|9,50
|-4,84
|Netaş Telekomünikasyon
|14,84
|15,54
|-4,50
|Selçuk Ecza Deposu
|8,50
|8,83
|-3,74
|Alkim Kimya
|12,13
|12,50
|-2,96
|Doğuş Otomotiv
|10,25
|10,56
|-2,94
|Kerevitaş Gıda
|3,97
|4,09
|-2,93
|Deva Holding
|18,12
|18,61
|-2,63
|Şok Marketler
|11,90
|12,21
|-2,54
|Sarkuysan
|5,57
|5,71
|-2,45
|Aksigorta
|6,39
|6,54
|-2,29
|Enerjisa Enerji
|7,91
|8,09
|-2,22
|Global Yatırım Holding
|3,54
|3,62
|-2,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,13
|12,40
|-2,18
|Net Holding
|2,28
|2,33
|-2,15
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,53
|6,67
|-2,10
|Bim Mağazalar
|61,50
|62,80
|-2,07
|Reysaş GMYO
|4,90
|5,00
|-2,00
|Logo Yazılım
|76,25
|77,80
|-1,99
|Aksa Enerji
|4,53
|4,62
|-1,95
Kaynak: AA