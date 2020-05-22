Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Aygaz 10,61 11,00 -3,55 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aygaz 10,61 11,00 -3,55 Aksa Enerji 4,58 4,69 -2,35 Netaş Telekomünikasyon 14,25 14,54 -1,99 Alkim Kimya 12,13 12,37 -1,94 Tofaş Oto Fabrikası 21,18 21,50 -1,49 Gübre Fabrikaları 20,10 20,40 -1,47 Mavi Giyim 40,98 41,58 -1,44 Gözde Girişim 3,95 4,00 -1,25 Türk Traktör 60,95 61,70 -1,22 Kordsa Teknik Tekstil 11,03 11,16 -1,16 İpek Doğal Enerji 14,34 14,50 -1,10 Çemtaş 7,40 7,48 -1,07 Akçansa 7,87 7,95 -1,01 Tekfen Holding 13,80 13,94 -1,00 Ereğli Demir Çelik 8,10 8,18 -0,98 Bursa Çimento 4,09 4,13 -0,97 T.S.K.B. 1,03 1,04 -0,96 Yataş 7,33 7,40 -0,95 Şekerbank 1,07 1,08 -0,93 Arçelik 15,48 15,62 -0,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA