Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aygaz 10,61 11,00 -3,55 ...
22.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:37
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|10,61
|11,00
|-3,55
|Aksa Enerji
|4,58
|4,69
|-2,35
|Netaş Telekomünikasyon
|14,25
|14,54
|-1,99
|Alkim Kimya
|12,13
|12,37
|-1,94
|Tofaş Oto Fabrikası
|21,18
|21,50
|-1,49
|Gübre Fabrikaları
|20,10
|20,40
|-1,47
|Mavi Giyim
|40,98
|41,58
|-1,44
|Gözde Girişim
|3,95
|4,00
|-1,25
|Türk Traktör
|60,95
|61,70
|-1,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,03
|11,16
|-1,16
|İpek Doğal Enerji
|14,34
|14,50
|-1,10
|Çemtaş
|7,40
|7,48
|-1,07
|Akçansa
|7,87
|7,95
|-1,01
|Tekfen Holding
|13,80
|13,94
|-1,00
|Ereğli Demir Çelik
|8,10
|8,18
|-0,98
|Bursa Çimento
|4,09
|4,13
|-0,97
|T.S.K.B.
|1,03
|1,04
|-0,96
|Yataş
|7,33
|7,40
|-0,95
|Şekerbank
|1,07
|1,08
|-0,93
|Arçelik
|15,48
|15,62
|-0,90
Kaynak: AA